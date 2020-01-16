«Локомотив» будет арендовать стадион во время реконструкции «РЖД Арены»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предстоящей реконструкции «РЖД Арены» в Черкизове.

«Думаю, мы на этот период съедем со стадиона. Рассматривали легкий вариант реконструкции, как у «Реала», и обсудили с «Барселоной» их более масштабную версию изменений. И те, и другие не собираются съезжать, но, боюсь, в наших условиях это не очень реально. Прежде всего, из-за безопасности зрителей, размеров стадиона. Перед нами стоит очень много задач. Нужно удлинить козырек, потому что болельщиков на первых рядах в дождь просто заливает. Закрыть внешний контур, чтобы увести сквозняки, убрать ров между трибунами и полем. В техническом задании более сотни пунктов», — цитируют Кикнадзе «Известия».

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг соглашения с «Аяксом» по переходу ван де Бека за €55 млн.