Синицына выиграла произвольную программу в командном турнире на ЮОИ

На юношеских Олимпийских играх в Лозанне состоялись командные соревнования по фигурному катанию.

В соревнованиях участвовало восемь команд, составы которых формировались не по национальному принципу. Чтобы уравнять шансы, в каждой из них были спортсмены разных стран. Участники продемонстрировали только произвольные программы. Победу одержала команда Courage, за которую соревновалась российская одиночница Ксения Синицына. Она первенствовала в состязаниях девушек, набрав за свое выступление 127,63 балла. Второе место в этом турнире заняла другая россиянка — Анна Фролова из команды Future. Ее результат — 126,00.

В соревнованиях мужчин-одиночников россиянин Андрей Мозалёв из команды Vision стал вторым (154,97).

Ранее сообщалось, что Туктамышева отметила возвращение в Петербург селфи с полотенцем.