СМИ: Переход Хёведеса в «Кёльн» откладывается из-за финансовых проблем немецкого клуба

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Переговоры между московским «Локомотивом» и немецким «Кёльном» по трансферу защитника Бенедикта Хёведеса затягиваются по причине проблем с финансами у немецкого клуба.
СМИ: Переход Хёведеса в «Кёльн» откладывается из-за финансовых проблем немецкого клуба
  • © Rolf Vennenbernd/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Спорт день за днём». «Кёльн» надеется договориться с «Локомотивом» о рассрочке, так как клуб потратил все средства на трансферы во время летнего межсезонья.

В текущем чемпионате Хёведес сыграл за «Локомотив» 25 матчей, забив один гол. Контракт немецкого защитника с российским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее «Локомотив» подтвердил факт переговоров с «Кёльном» о продаже Хёведеса.

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