СМИ: Переход Хёведеса в «Кёльн» откладывается из-за финансовых проблем немецкого клуба

Переговоры между московским «Локомотивом» и немецким «Кёльном» по трансферу защитника Бенедикта Хёведеса затягиваются по причине проблем с финансами у немецкого клуба.

Об этом сообщает «Спорт день за днём». «Кёльн» надеется договориться с «Локомотивом» о рассрочке, так как клуб потратил все средства на трансферы во время летнего межсезонья.

В текущем чемпионате Хёведес сыграл за «Локомотив» 25 матчей, забив один гол. Контракт немецкого защитника с российским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее «Локомотив» подтвердил факт переговоров с «Кёльном» о продаже Хёведеса.