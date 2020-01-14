СМИ: Переход Хёведеса в «Кёльн» откладывается из-за финансовых проблем немецкого клуба
- © Rolf Vennenbernd/dpa
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Спорт день за днём». «Кёльн» надеется договориться с «Локомотивом» о рассрочке, так как клуб потратил все средства на трансферы во время летнего межсезонья.
В текущем чемпионате Хёведес сыграл за «Локомотив» 25 матчей, забив один гол. Контракт немецкого защитника с российским клубом рассчитан до июня 2021 года.
Ранее «Локомотив» подтвердил факт переговоров с «Кёльном» о продаже Хёведеса.