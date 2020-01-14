Костин и Егорова выиграли бронзовые медали на этапе Серии чемпионов в Китае
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- РИА Новости
Костин стал третьим в заплыве на 50 метров баттерфляем. Лучшим стал представитель Бразилии Николас Сантос, второе место занял украинец Андрей Говоров.
Егорова завоевала бронзу на дистанции 400 м вольным стилем. Золотую награду выиграла Айна Кешей из Венгрии.
Этап в Шэньчжэне завершится 15 января. Второй этап соревнований пройдёт в Пекине с 18 по 19 января.
Ранее сообщалось, что в Казани пройдёт этап мировой серии по синхронному плаванию.