Костин и Егорова выиграли бронзовые медали на этапе Серии чемпионов в Китае

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Россияне Олег Костин и Анна Егорова стали бронзовыми медалистами на этапе Серии чемпионов по плаванию, который проходит в китайском Шэньчжэне.
Костин и Егорова выиграли бронзовые медали на этапе Серии чемпионов в Китае
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Костин стал третьим в заплыве на 50 метров баттерфляем. Лучшим стал представитель Бразилии Николас Сантос, второе место занял украинец Андрей Говоров.

Егорова завоевала бронзу на дистанции 400 м вольным стилем. Золотую награду выиграла Айна Кешей из Венгрии. 

Этап в Шэньчжэне завершится 15 января. Второй этап соревнований пройдёт в Пекине с 18 по 19 января.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдёт этап мировой серии по синхронному плаванию. 

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