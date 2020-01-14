Дьяченко проиграла Саккари на старте турнира WTA в Аделаиде

Россиянка Виталия Дьяченко потерпела поражение от первой представительницы Греции Марии Саккари в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA)

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу греческой теннисистки.

Во втором круге Саккари сыграет с хорваткой Донной Векич.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова проиграла Барти во втором круге турнира WTA в Аделаиде.