Дьяченко проиграла Саккари на старте турнира WTA в Аделаиде
Россиянка Виталия Дьяченко потерпела поражение от первой представительницы Греции Марии Саккари в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA)
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу греческой теннисистки.
Во втором круге Саккари сыграет с хорваткой Донной Векич.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова проиграла Барти во втором круге турнира WTA в Аделаиде.
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