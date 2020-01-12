Глава ФГР рассказал о настроении в раздевалке сборной России после поражения от Венгрии

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв высказался о поражении мужской национальной команды от Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Швеции.

«Отчаиваться — это удел слабых. Надо делать выводы и не допускать тех же ошибок в дальнейшем. Я знаю, что после Венгрии в раздевалке долго стояла тишина. Потом были произнесены крепкие фразы. Говорилось о том, что мужики должны быть мужиками», — цитирует Шишкарёва «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что теперь подопечным Эдуарда Кокшарова некуда отступать и необходимо просто выиграть два матча: с Исландией и Данией.

В следующем матче, который состоится 13 января, россияне сыграют с Исландией. 15 января Россия встретится с Данией.

Ранее сборная России по гандболу уступила Венгрии в стартовом матче на ЧЕ-2020.