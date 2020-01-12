Семериков выиграл бронзу в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту
- © Natalie Behring/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Россиянин финишировал с результатом 7 минут 40,34 секунды.
Победителем стал бельгиец Барт Свингс, а вторым — голландец Арьян Струтинга.
В женском масс-старте сильнейшей оказалась местная спортсменка Ирен Схаутен. Второе место заняла Франческа Лоллобриджида из Италии, а тройку лучших замкнула ещё одна представительница Нидерландов — Мелисса Вейфье.
Россиянка Елизавета Казелина стала четвёртой.
Ранее конькобежец Павел Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 1000 м.