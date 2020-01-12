Семериков выиграл бронзу в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту

Российский конькобежец Данила Семериков занял третье место в масс-старте на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.

© Natalie Behring/ZUMAPRESS.com

globallookpress.com

Россиянин финишировал с результатом 7 минут 40,34 секунды. Победителем стал бельгиец Барт Свингс, а вторым — голландец Арьян Струтинга. В женском масс-старте сильнейшей оказалась местная спортсменка Ирен Схаутен. Второе место заняла Франческа Лоллобриджида из Италии, а тройку лучших замкнула ещё одна представительница Нидерландов — Мелисса Вейфье. Россиянка Елизавета Казелина стала четвёртой. Ранее конькобежец Павел Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 1000 м.