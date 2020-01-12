Семериков выиграл бронзу в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту

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Российский конькобежец Данила Семериков занял третье место в масс-старте на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Семериков выиграл бронзу в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту
  • © Natalie Behring/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Россиянин финишировал с результатом 7 минут 40,34 секунды.

Победителем стал бельгиец Барт Свингс, а вторым — голландец Арьян Струтинга.

В женском масс-старте сильнейшей оказалась местная спортсменка Ирен Схаутен. Второе место заняла Франческа Лоллобриджида из Италии, а тройку лучших замкнула ещё одна представительница Нидерландов — Мелисса Вейфье.

Россиянка Елизавета Казелина стала четвёртой.

Ранее конькобежец Павел Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 1000 м.

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