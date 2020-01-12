Надаль объяснил свой отказ играть в решающем матче финала ATP Cup

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль пояснил, почему он не стал играть за сборную Испании в решающем парном матче финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) с командой Сербии.

«В последние несколько дней я провёл много матчей, к тому же Фелисьяно Лопес и Пабло Карреньо-Буста отлично сыграли вчера. У меня не так много энергии: провёл длинный матч вчера, очень длинный матч — позавчера и одну не менее длинную игру два дня назад», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.

Он отметил, что это было командное решение, а не его личное.

«Мы верим в каждого из партнёров, к тому же ранее они не подводили», — добавил титулованный испанец.

Таким образом, в решающем матче финала первого в истории розыгрыша ATP Cup сыграют Лопес и Кареньо-Буста, которым будут противостоять сербы Новак Джокович и Виктор Троицки.

Ранее сообщалось, что Джокович победил Надаля и сравнял счёт в финале ATP Cup.