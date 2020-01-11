Рапиристка Дериглазова победила на этапе КМ по фехтованию в Катовице

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Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место в фехтовании на рапирах на этапе Кубка мира в польском городе Катовице.
Рапиристка Дериглазова победила на этапе КМ по фехтованию в Катовице
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В финале российская фехтовальщица одолела итальянку Камиллу Манчини о счётом 15:11.

Третье место разделили Ясаора Тибу из Франции и представительница США Ли Кифер.

Ранее российские рапиристки завоевали золото на этапе КМ во Франции.

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