Рапиристка Дериглазова победила на этапе КМ по фехтованию в Катовице

Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место в фехтовании на рапирах на этапе Кубка мира в польском городе Катовице.

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РИА Новости

В финале российская фехтовальщица одолела итальянку Камиллу Манчини о счётом 15:11. Третье место разделили Ясаора Тибу из Франции и представительница США Ли Кифер. Ранее российские рапиристки завоевали золото на этапе КМ во Франции.