Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А

«Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Рафаэла Леау и Златана Ибрагимовича, впервые отличившегося в составе россонери после возвращения в команду. Для этого шведскому форварду потребовалось два матча.

Таким образом, «Милан» набрал 25 очков и поднялся на восьмое место. «Кальяри» с 29 очками — шестой.

Ранее Джорджио Армани заявил, что может купить «Милан».