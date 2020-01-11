Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А

Короткая ссылка
«Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче 19-го тура итальянской Серии А.
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
  • © Francesco Scaccianoce/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Рафаэла Леау и Златана Ибрагимовича, впервые отличившегося в составе россонери после возвращения в команду. Для этого шведскому форварду потребовалось два матча.

Таким образом, «Милан» набрал 25 очков и поднялся на восьмое место. «Кальяри» с 29 очками — шестой.

Ранее Джорджио Армани заявил, что может купить «Милан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить