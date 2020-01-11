Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
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Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Милану» принесли голы Рафаэла Леау и Златана Ибрагимовича, впервые отличившегося в составе россонери после возвращения в команду. Для этого шведскому форварду потребовалось два матча.
Таким образом, «Милан» набрал 25 очков и поднялся на восьмое место. «Кальяри» с 29 очками — шестой.
Ранее Джорджио Армани заявил, что может купить «Милан».