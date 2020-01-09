Рублёв признался, что нервничал перед первым матчем на турнире ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.

«Я очень доволен, что победил в двух сетах. Мы оба чувствовали мяч не так хорошо, как могли бы, так что борьба шла больше психологическая. Это был первый матч сезона, первый матч за два месяца. Конечно, я немного нервничал. Но я доволен, что в итоге принял всё это и сосредоточился на том, что нужно делать для победы», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Он отметил, что даже когда хорошо заканчиваешь сезон, а потом некоторое время не играешь, то теряется ритм.

«Победа в первом матче даёт ощущение, что ты снова в этом ритме. Мне нужна победа, чтобы вернуть уверенность в себе. Поэтому начало сезона очень важно», — добавил россиянин.

Рублёв стартовал на турнире в Дохе со второго круга, обыграв Кукшкина в двух сетах со счётом 6:4, 6:2, и вышел в четвертьфинал, где встретится с французом Пьером-Угом Эрбером.

Ранее сообщалось, что Аргентина стала соперником России в четвертьфинале ATP Cup.