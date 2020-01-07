Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли-рейда «Дакар»
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Каргинов преодолел спецучасток в 427 км за 3 часа 59 минут 15 секунд.
Второе место занял белорус Сергей Вязович из команды MAZ-SPORTauto. Тройку замкнул ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» — под управлением Антона Шибалова.
Эдуард Николаев завершил этап девятым, а Дмитрий Сотников из-за технических проблем потерял много времени и всё ещё не финишировал.
Ранее сообщалось, что Вадим Васильев сошёл с «Дакара» после возгорания на третьем этапе.