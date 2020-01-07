Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли-рейда «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на третьем этапе ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.

Каргинов преодолел спецучасток в 427 км за 3 часа 59 минут 15 секунд.

Второе место занял белорус Сергей Вязович из команды MAZ-SPORTauto. Тройку замкнул ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» — под управлением Антона Шибалова.

Эдуард Николаев завершил этап девятым, а Дмитрий Сотников из-за технических проблем потерял много времени и всё ещё не финишировал.

Ранее сообщалось, что Вадим Васильев сошёл с «Дакара» после возгорания на третьем этапе.