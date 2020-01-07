«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева

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Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.

Скопинцев три года занимался в академии «Динамо» и ещё год в «Зените». В 2015 году он перешёл в немецкий «РБ Лейпциг» за который не сыграл ни одного матча из-за перевода в фарм-клуб — австрийский «Лиферинг». Вернувшись в Россию в 2016 году, Скопинцев играл за «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Антальяспор» официально объявил о трансфере Фёдора Кудряшова.

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