В UFC хотят организовать бой Нурмагомедова в России

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Глава UFC Russia Андрей Громковский заявил, что организация хотела бы провести один из поединков чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в России.
В UFC хотят организовать бой Нурмагомедова в России
  • © Andy Rowland, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Мы очень хотели бы, чтобы такое произошло. Это было бы гигантское событие для развития спорта. Но пока никаких конкретных планов нет. Понятно, что могут быть различные обсуждения, которые ведутся на эту тему. Но пока конкретную дату и место мы назвать не можем», — приводит слова Громковского ТАСС.

На счету Нурмагомедова 28 побед в MMA и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом UFC в лёгком весе и уже дважды защитил титул. Следующий поединок 31-летнего россиянина состоится 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249. Его соперником станет американец Тони Фергюсон.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что не верит в то, что UFC даст провести бой сына в России.

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