СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат». Различные СМИ утверждают, что сумма трансфера игрока составила €4,4 млн. Столько же в феврале 2019 года за Скопинцева заплатил «Краснодар», выкупивший права на спортсмена у «Ростова». Контракт исполнителя с «быками» был рассчитан до лета 2023 года, однако ему не удалось завоевать стабильное место в основном составе. В чемпионате России сезона-2019/20 Скопинцев выходил на поле лишь пять раз, в том числе дважды с первых минут, и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев высказался о московском «Спартаке».