СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». Различные СМИ утверждают, что сумма трансфера игрока составила €4,4 млн. Столько же в феврале 2019 года за Скопинцева заплатил «Краснодар», выкупивший права на спортсмена у «Ростова». Контракт исполнителя с «быками» был рассчитан до лета 2023 года, однако ему не удалось завоевать стабильное место в основном составе. В чемпионате России сезона-2019/20 Скопинцев выходил на поле лишь пять раз, в том числе дважды с первых минут, и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев высказался о московском «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить