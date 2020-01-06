Тренер Чугайнов заявил, что футбол в России деградирует

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Бывший главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов прокомментировал слова президента Российского футбольного союза (РФС), Александра Дюкова, который заявил о стагнации футбола в стране.
Тренер Чугайнов заявил, что футбол в России деградирует
  • РИА Новости

«Позволю себе не согласиться с уважаемым Александром Валерьевичем. На мой взгляд, — человека, воспитанного в советской футбольной системе и по сей день работающего в региональном футболе, — футбол деградирует», — цитирует специалиста Sportbox.

По его мнению, с каждым годом в России становится всё меньше индивидуальностей в юношеском футболе, из-за чего за каждого талантливого спортсмена ведётся серьёзная борьба со стороны топ-клубов. Он также выразил мнение, что работа до сих пор ведётся на «советском багаже», который иссякает. По этой причине, как считает Чугайнов, клубы начинают мериться количеством денег в борьбе за игрока.

«Растить талантливых ребят никто не хочет. Поэтому мы и уступаем в скорости, игровом мышлении европейским командам. Не скажу, что мы больше никогда не попадём в еврокубковую весну, но если это случится, то это будет стечение обстоятельств, а не системная работа», — добавил Чугайнов.

Ранее сообщалось, что российский тренер Колыванов возглавил армянский «Арарат».

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