Передача Кучерова помогла «Тампе» одержать победу над «Оттавой» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттава Сенаторз».

Матч, проходивший на арене «Канадиэн-Тайр Центр» в Оттаве, завершился победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Тампы» забрасывали Картер Вераге, Кевин Шаттенкирк, Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон и Алекс Киллорн. У хозяев отличились Крис Тирни, Жан-Габриэль Пажо и Марк Боровецки.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился одной голевой передачей, его партнёр по команде Михаил Сергачёв также отметился одним ассистом. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский провёл матч в запасе. Форвард «Оттавы» Артём Анисимов сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Монреаль» в НХЛ, Малкин набрал одно очко.

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