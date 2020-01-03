На ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии

Организаторы ATP Cup по ошибке включили гимн Румынии вместо гимна Молдавии перед матчем со сборной Бельгии по теннису.

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Пресс-служба турнира принесла извинения перед командой Молдавии в Twitter за инцидент. Молдавия проиграла Бельгии со счётом 0:3. Турнир проходит в Австралии. Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Италией на ATP Cup.