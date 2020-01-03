На ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии
Организаторы ATP Cup по ошибке включили гимн Румынии вместо гимна Молдавии перед матчем со сборной Бельгии по теннису.
- Pixabay
Пресс-служба турнира принесла извинения перед командой Молдавии в Twitter за инцидент.
Молдавия проиграла Бельгии со счётом 0:3.
Турнир проходит в Австралии.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Италией на ATP Cup.
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