На ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии

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Организаторы ATP Cup по ошибке включили гимн Румынии вместо гимна Молдавии перед матчем со сборной Бельгии по теннису.
На ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии
  • Pixabay

Пресс-служба турнира принесла извинения перед командой Молдавии в Twitter за инцидент. 

Молдавия проиграла Бельгии со счётом 0:3.

Турнир проходит в Австралии.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Италией на ATP Cup.

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