Гвардиола: мы должны продолжать верить

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил, как команда справилась с насыщенным календарём рождественских матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Этот период сезона очень трудный, но мы отлично выступили и продолжаем дышать «Лестеру» в спину. Когда вы находитесь далеко от первого места, иногда можно сдаться, но мы никогда не сдаёмся. Мы должны продолжать верить. К тому же у нас ещё есть Кубок Англии и Кубок английской лиги», — заявил Гвардиола после матча с «Эвертоном».

После 21-го тура «Манчестер Сити» идёт на третьей строчке, уступая одно очко идущему вторым «Лестеру», но проигрывая 11 очков лидирующему «Ливерпулю».

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