Сборная России по хоккею удвоила преимущество в матче с Германией на МЧМ
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Вторая шайба сборной России была заброшена на 14-й минуте встречи. Автором гола стал Кирилл Марченко, оформивший дубль. Результативные передачи на свой счёт записали Василий Подколзин и Дмитрий Воронков.
Счёт в матче на данный момент — 2:0 в пользу сборной России.
Вот он — дубль Марченко. Красиво? Красиво! #RUSGER#снамироссияpic.twitter.com/pzHXcWJFiN— Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2019
Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Брагина в 15-й раз подряд не смогли реализовать большинство на молодёжном чемпионате мира в Чехии.