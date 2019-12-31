Сборная России по хоккею удвоила преимущество в матче с Германией на МЧМ

Сборная России по хоккею забросила вторую шайбу в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии.

Вторая шайба сборной России была заброшена на 14-й минуте встречи. Автором гола стал Кирилл Марченко, оформивший дубль. Результативные передачи на свой счёт записали Василий Подколзин и Дмитрий Воронков.

Счёт в матче на данный момент — 2:0 в пользу сборной России.

Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Брагина в 15-й раз подряд не смогли реализовать большинство на молодёжном чемпионате мира в Чехии.