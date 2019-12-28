Боец ММА: Фёдор Емельяненко может рухнуть в бою с Джексоном
- РИА Новости
«Бой не продлится и половины первого раунда, будет очень скоротечным — кто-то из них рухнет. Фёдор должен его побить, хоть Джексон и крутой боец. Емельяненко подошёл к бою более дисциплинированно. Джексон, судя по тому что весит под 130 кг, будет надеяться на удар. Возможно, Федя тоже может рухнуть, к сожалению. Моё мнение — Фёдор его нокаутирует в первой половине первого раунда», — приводит слова Василевского «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Джексон оказался тяжелее Емельяненко на взвешивании перед боем.