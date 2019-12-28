Тарасова предположила, что отсутствие Медведевой могло повлиять на прокат Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Ох Лиза. Понимаете, отсутствие Жени Медведевой и шесть минут, которые давались бы ещё ей на разминке. Рассчитываешь все минуты. Снятие Жени могло повлиять на катание Лизы. Не на 100%, но могло.. У Лизы не бывает недокрутов. Да, она рискнула. Ты прыгаешь это на тренировке — почему бы не вставить прыжок на чемпионат России? Не корову же проигрываешь», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Она также считает, что падение Туктамышевой является просто неудачей.

«Лиза, ну должно же тебе хоть когда-нибудь повезти! Ведь мы видим, как она осваивает четверные прыжки. Но пока не на соревнованиях», — добавила специалист.

Несмотря на падение при исполнении четверного тулупа, судьи оценили прокат Туктамышевой в 128,89 балла.

Ранее сообщалось, что Туктамышева упала при исполнении четверного прыжка на чемпионате России.