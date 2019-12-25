Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги

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Президент России Владимир Путин принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, стартовавшем на катке на Красной площади в Москве.
Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги
  • РИА Новости

Глава государства вышел на лёд под номером «11» в составе команды в красной форме. Вместе с ним играет министр обороны Сергей Шойгу, а также легендарные хоккеисты Сергей Фёдоров, Павел Буре, Алексей Касатонов и другие.

В составе соперников, выступающих в белой форме, играют губернаторы Тульской области и Подмосковья Алексей Дюмин и Андрей Воробьёв, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и прочие.

Ранее Путин поручил возродить в России производство документальных фильмов.

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