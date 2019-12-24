СМИ: «Краснодар» готов продать Игнатьева

Российский футбольный клуб «Краснодар» готов продать нападающего Ивана Игнатьева.

Как сообщает «Чемпионат», клуб намерен получить за игроку сумму порядка €8 млн.

Отмечается, что в прошлые трансферные окна, «Краснодар» даже не готов был начинать переговоры, если за игрока предлагали менее €20 млн.

20-летний Игнатьев является воспитанником «Краснодара» и в общей сложности уже сыграл в 54 матчах, забив 17 мячей и отдав пять голевых передач. В текущем сезоне в его активе пять голов и один голевой пас в 20 играх.

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