Болельщики устроили овацию игрокам «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» после матча в Давосе

Болельщики поблагодарили игроков уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Давосе.

После финальной сирены на арене «Айсштадион Давос» игрокам устроили овацию. Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ в Швейцарии.