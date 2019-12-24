Болельщики устроили овацию игрокам «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» после матча в Давосе

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Болельщики поблагодарили игроков уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Давосе.

После финальной сирены на арене «Айсштадион Давос» игрокам устроили овацию.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ в Швейцарии.

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