Цулыгин: шесть матчей с «Ак Барсом» в сезоне — это много
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- РИА Новости
«Четыре игры — это нормально, а вот когда шесть… Я думаю, что это много. Да, это интересные матчи, это борьба и накал. Можно сказать, самый лучший хоккей. Но шесть матчей в сезоне — я считаю, это много», — заявил Цулыгин.
Матчи между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» называют зелёным дерби, которое является одним из самых принципиальных в КХЛ.
Ранее гендиректор «Салавата Юлаева» прокомментировал возможную смену тренера.