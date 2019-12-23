Цулыгин: шесть матчей с «Ак Барсом» в сезоне — это много

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Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Николай Цулыгин считает, что в календаре регулярного чемпионата у его команды слишком много матчей с «Ак Барсом».
Цулыгин: шесть матчей с «Ак Барсом» в сезоне — это много
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Четыре игры — это нормально, а вот когда шесть… Я думаю, что это много. Да, это интересные матчи, это борьба и накал. Можно сказать, самый лучший хоккей. Но шесть матчей в сезоне — я считаю, это много», — заявил Цулыгин.

Матчи между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» называют зелёным дерби, которое является одним из самых принципиальных в КХЛ.

Ранее гендиректор «Салавата Юлаева» прокомментировал возможную смену тренера.

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