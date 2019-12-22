Агент Миранчука назвал фантазиями информацию об интересе МЮ

Вадим Шпинев, агент полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

«Я слухи и чьи-то фантазии комментировать не собираюсь», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 24-летнего хавбека €40 млн.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и играет за основу с 2013 года. В текущем сезоне игрок провёл 21 матч, в которых записал в свой актив девять голов и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» может продолжить карьеру у себя на родине.