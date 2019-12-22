Агент Миранчука назвал фантазиями информацию об интересе МЮ
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- РИА Новости
«Я слухи и чьи-то фантазии комментировать не собираюсь», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».
По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 24-летнего хавбека €40 млн.
Миранчук является воспитанником «Локомотива» и играет за основу с 2013 года. В текущем сезоне игрок провёл 21 матч, в которых записал в свой актив девять голов и четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» может продолжить карьеру у себя на родине.