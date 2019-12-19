Буффон заявил, что для него пока не настало время уходить из футбола

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с клубом.

«Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю. Знаю, что вместе с моими товарищами по команде я всё ещё могу подарить себе много прекрасных эмоций», — приводит слова Буффона Football Italia.

Он отметил, что сейчас было бы неправильно уходить из спорта.

«Мне следует уважать того ребёнка, который сидит внутри меня. Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? По крайней мере до июня», — добавил 41-летний голкипер.

Большую часть карьеры Буффон провёл в «Ювентусе», сыграв за нерадзурри в 664 матчах, не пропустив ни одного мяча в 313 из них. В нынешнем сезоне, первом после возвращения из французского «Пари Сен-Жермен», Буффон сыграл в восьми матчах, один из которых — на ноль.

Ранее сообщалось, что Буффон догнал Мальдини по количеству матчей в Серии А.