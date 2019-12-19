ATP назвала четыре причины успехов Медведева в 2019 году

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) проанализировала факторы успешных выступлений первой ракетки России Даниила Медведева в 2019 году.

Автор материала, опубликованного на сайте ATP, разобрал выступления Медведева в период с июля по сентябрь, когда он завоевал три титула и ещё трижды дошёл до финала соревнований. Автор выделил четыре основные составляющие успеха российского теннисиста: отыгрыш со счёта 0:15 на своей подаче, смелая игра на брейк-пойнтах, высокий процент побед в геймах, где он вёл в счёте, а также брейк и удержание подачи.

По состоянию на 26 декабря Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что Медведев снялся с турнира в Абу-Даби.