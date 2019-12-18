Защитник «Реала» рассказал, как собирается останавливать Месси в матче с «Барселоной»

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Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан рассказал о плане нейтрализации форварда «Барселоны» Лионеля Месси перед матчем 10-го тура Примеры.
Защитник «Реала» рассказал, как собирается останавливать Месси в матче с «Барселоной»
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Месси — это уникальный футболист, против которого невозможно защищаться так же, как против других игроков. Лионель заставляет каждого защитника невероятно концентрироваться на себе. При этом обороняться против него надо коллективно. В грядущем поединке мы должны оставить ему так мало пространства, как только возможно», — сказал Варан в интервью пресс-службе чемпионата Испании.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдёт 18 декабря. Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в 22:00 мск.

Ранее Нурмагомедов пожелал Бензема удачи перед матчем с «Барселоной».

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