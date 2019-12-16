Сборная России по тяжёлой атлетике завоевала 36 золотых медалей на юношеском ЧЕ
- © Allsport Concepts / Getty Images
Соревнования проводились среди юношей и девушек от 13 до 15 лет, а также от 13 до 17 лет.
Российские тяжелоатлеты в возрасте от 13 до 15 лет завоевали десять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. В активе девушек — шесть золотых, девять серебряных и одна бронзовая награда.
Что касается соревнований от 13 до 17 лет, то здесь на счету российских юношей 12 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали, а у девушек восемь золотых и одна серебряная награда.
Таким образом, всего россияне завоевали на европейском первенстве 36 золотых, 17 серебряных и шесть бронзовых медалей.
Ранее сообщалось, что двое российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг.