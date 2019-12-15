Нурмагомедов: отец не одобрил мой поступок после боя с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о потасовке с командой бывшего обладателя двух титулов Конора Макгрегора после поединка с ирландцем.

«Я долгое время держал себя в руках. Не знаю, может, в других местах так принято: лететь в Америку и говорить оскорбления. Тяжело по их понятиям жить. Мои понятия подобного не позволяют. Ладно, если так поступает человек, который спортом не занимается. Но ты же спортсмен, профессионал, а начинаешь оскорблять. Если посторонний человек на улице ко мне подойдёт и что-то такое скажет, я могу на это и внимания не обратить. Я должен держать себя в руках, ведь я профессионал, могу его убить. Он не знает, как падать, принимать удары, а я этим всю жизнь занимаюсь», — заявил россиянин.

Также у бойца спросили, как на его действия отреагировал отец — Абдулманап Нурмагомедов.

«Он не одобрил мой поступок. Наверное, если бы отец присутствовал там, я бы повёл себя по-другому. Но его там не было, потому что нет визы. Сам поступок отец воспринял плохо. Он сказал мне, что я сделал свое дело, а дальше надо было уйти — и всё», — признался боец.

После боя, который состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов перелез через ограждение октагона и атаковал одного из тренеров Макгрегора, Диллона Дэвиса.

Ранее Нурмагомедов заявил, что планирует выступать в лёгком весе до конца карьеры.