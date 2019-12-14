Хет-трик и две передачи Коутиньо помогли «Баварии» разгромить «Вердер» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над бременским «Вердером» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Баварии» хет-три и две голевые передачи в свой актив записал Фелиппе Коутиньо. Ещё два мяча забил Роберт Левандовски. Томас Мюллер отличился одним голом.

«Бавария» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 14 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» нацелен на приобретение футболиста «Лейпцига» Тимо Вернера.