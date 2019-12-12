«Реал» обыграл «Брюгге» в матче ЛЧ

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В рамках шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» одержал выездную победу над бельгийским «Брюгге».

Матч, проходивший на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге, завершился победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Реала» забивали Винисиус, Родриго и Лука Модрич. Единственный гол «Брюгге» на счету Ханса Ванакена.

«Реал» заранее обеспечил себе второе место в группе А и путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Брюгге» занял третье место в квартете и продолжит борьбу в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» обыграть загребское «Динамо» в ЛЧ.

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