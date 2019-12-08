Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
- РИА Новости
По словам Загитовой, которые передаёт РИА Новости, она отказалась от выступления из-за повреждения, полученного в произвольной программе.
«Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка», — заявила фигуристка.
Она также поблагодарила всех болельщиков за поддержку и выразила сожаление, что не сможет их порадовать своим показательным выступлением.
Загитова заняла последнее, шестое место в финале Гран-при, набрав по сумме двух прокатов 205,23 балла — 79,60 за короткую и 125,63 за произвольную программы.
Ранее сообщалось, что Мария Бутырская рассказала, в чём причины неудач Загитовой.