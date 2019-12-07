Боец ММА рассказал, как дрался с переломом ноги

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Российский боец смешанного стиля Марат Балаев рассказал, как ему пришлось драться с переломом ноги в бою с соотечественником Салманом Жамалдаевым.
Боец ММА рассказал, как дрался с переломом ноги
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«Правда ли, что я сломал ногу в первом раунде? Да, это так. Осколочный перелом, но резать не пришлось. Был удивлён. Около двух-трёх недель ходил в туторе, после чего нога сама встала на место, вытянулась», — сказал спортсмен в интервью RT.

Он также объяснил, что смог продержаться до конца поединка с Жамалдаевым, так как из-за адреналина и психологического настроя боль ощущалась не так сильно.

«И это несмотря на то, что я ещё и наносил удары ногой. Дело было не только в ноге. Ещё и по голове прилетало. В те моменты больше беспокоился о мозгах. Никогда в жизни не дрался в левосторонней стойке, из-за чего очень много пропускал. Но раз вошёл в клетку, нужно идти до конца», — добавил Балаев.

Ранее сообщалось, что Балаев встретится с бывшим бойцом UFC Брандао на турнире ACA 103.

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