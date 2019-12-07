Экс-футболист ЦСКА Боков высказался об игре Чалова в этом сезоне

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Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков высказался об игре форварда армейцев Фёдора Чалова в текущем сезоне.
Экс-футболист ЦСКА Боков высказался об игре Чалова в этом сезоне
  • Miroslav Chaloupka/CTK
  • globallookpress.com

«Конечно, для центральных нападающих важны забитые мячи, но давайте честно посмотрим на других форвардов. Бывают такие, как Вагнер Лав, как Лео Месси, которые и забирают мяч, и соперника обыгрывают, и голы забивают. Но Федя зависит от передач, поэтому не всё всегда получается», — сказал Боков в эксклюзивном интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Оливье Жиру.

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