«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов-2019/2020

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Амстердамский «Аякс» потерпел поражение от «Виллем II» в матче 16-го тура голландской Эредивизи.
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов-2019/2020
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Встреча, прошедшая в Тилбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Виллему II» принесли голы Майка Ндайишимийе и Дамила Данкерлуйя.

Для «Аякса» это первое поражение в текущем сезоне Эредивизи. Подопечные Эрика тен Хага также не сумели продолжить свою победную серию, остановившуюся на отметки в девять матчей.

«Аякс» продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизи, набрав 41 очко. «Виллем II» занимает третье место с 29 очками.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Аякса» Маттейс де Лигт был признан лучшим молодым футболистом Европы 2019 года.

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