Российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Нур-Султане

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Женская сборная России по конькобежному спорту в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Дарьи Качановой заняла второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в казахстанском Нур-Султане.
Российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Нур-Султане
  • РИА Новости

Россиянки финишировали за 1 минуту 29,700 секунды.

Победу одержали представительницы Нидерландов (1:27,955). Тройку призёров замкнула команда Польши (1:30,091).

Ранее Качанова стала второй на этапе КМ по конькобежному спорту на 1000 м.

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