Российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Нур-Султане

Женская сборная России по конькобежному спорту в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Дарьи Качановой заняла второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в казахстанском Нур-Султане.

РИА Новости

Россиянки финишировали за 1 минуту 29,700 секунды. Победу одержали представительницы Нидерландов (1:27,955). Тройку призёров замкнула команда Польши (1:30,091). Ранее Качанова стала второй на этапе КМ по конькобежному спорту на 1000 м.