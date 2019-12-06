Российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Нур-Султане
Женская сборная России по конькобежному спорту в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Дарьи Качановой заняла второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в казахстанском Нур-Султане.
- РИА Новости
Россиянки финишировали за 1 минуту 29,700 секунды.
Победу одержали представительницы Нидерландов (1:27,955). Тройку призёров замкнула команда Польши (1:30,091).
Ранее Качанова стала второй на этапе КМ по конькобежному спорту на 1000 м.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен