Медведев прокомментировал допинговый скандал

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что проблема допинга в стране существует, но ситуация с допинговым скандалом напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».

«Есть ли эта проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учётом общих подходов того, как должен развиваться спорт в современном мире», — сказал он.

По его мнению, необходимо занять более строгую позицию по этому поводу в отношении всех тех, кто использует препараты. При этом он отметил необходимость учёта того, что «финальная ответственность лежит всё-таки на спортсмене и его враче».

«Всё, что связано с этим допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал», — заявил он.

Медведев также отметил, что эксперты после принятия решения о наказании для российских спортсменов ещё раз изучают «те же самые списки, те же самые пробы» и принимают решения по спортсменам без учёта их вины.

«Здесь мы грешны, но а другие страны — что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает. Мы же знаем все эти примеры. Но почему-то свои проблемы они прячут под стол, а нас разматывают. Совершенно очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией», — сказал он.

RT ведёт прямую трансляцию интервью Медведева.