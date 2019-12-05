Рой Джонс не считает везением победу Руиса над Джошуа

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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший не считает, что победу Энди Руиса над Энтони Джошуа можно объяснить везением мексиканца.
Рой Джонс не считает везением победу Руиса над Джошуа
  • Reuters

«Джошуа должен был провести один бой, чтобы понять, правильные ли изменения произвёл, всё ли его устраивает. И только потом бросать вызов Руису. Ведь тот боксирует куда лучше, чем многие считают. У него больше навыков, он занимается этим с восьми лет и лучше понимает этот вид спорта. Его победу никак нельзя назвать чистым везением. Энди умеет драться», — отметил Джонс в интервью RT.

Ранее он сказал, почему Джошуа был обязан провести незамедлительный реванш с Руисом.

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