Туктамышева: меня всегда вдохновляли те идеалы, которые проявили наши деды и прадеды во время ВОВ

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мыслями о Великой Отечественной войне.
Туктамышева: меня всегда вдохновляли те идеалы, которые проявили наши деды и прадеды во время ВОВ
  • РИА Новости

«Меня всегда вдохновляли те идеалы добра, справедливости, любви к Родине и близким, которые проявили наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. У вас мог появиться вопрос, почему я пишу про День Победы сейчас? В Москве сегодня дали старт работе организаторы Года памяти и славы», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Она отметила, что спортсменам иногда приходится преодолевать себя, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю людей во время войны.

«Проекты Года памяти и славы пройдут по всей стране, их идеи предложили молодые люди, для которых важно сохранить героическое наследие дедов и прадедов», — добавила спортсменка.

В нынешнем сезоне Туктамышева не сумела выйти в финал серии Гран-при, заняв два третьих места на этапах в США и Китае. В её активе также два вторых места на «Челленджерах» в Финляндии и Италии.

Ранее сообщалось, что Туктамышева пошутила по поводу своего четверного прыжка.

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