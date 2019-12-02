Француз Алафилипп признан лучшим велогонщиком 2019 года

Француз Жулиан Алафилипп, выступающий за бельгийскую профессиональную команду Deceuninck-QuickStep, стал лауреатом престижной премии «Золотой велосипед», ежегодно вручаемой изданием Velo Magazine и считающейся одной из самых престижных наград в мире велоспорта.

Как сообщает Cyclingnews, по результатам опроса, в котором участвовали журналисты из различных стран мира, Алафилипп опередил колумбийца Эгана Берналя из британской команды Team Ineos и словенца Приможа Роглича из голландского коллектива Jumbo-Visma.

В отличие от Берналя с Рогличем, в сезоне-2019 Алафилиппу не удалось стать первым в общем зачёте одной из престижных трёхнедельных гонок мирового тура, но в уходящем календарном году француз одержал в общей сложности 12 побед, выиграв, в частности, два этапа «Тур де Франс» и классику «Милан — Сан-Ремо» — одну из пяти наиболее престижных однодневных гонок в календаре Международного союза велосипедистов (UCI).

Для 27-летнего Алафилиппа премия «Золотой велосипед» стала первой в профессиональной карьере. Рекордсменом по числу завоёванных наград, которые вручаются с 1992 года, является испанец Альберто Контадор — его издание Velo Magazine признавало лучшим велогонщиком мира четыре раза.

Ранее сообщалось, что UCI назвал Роглича лучшим велогонщиком 2019 года в мировом туре.