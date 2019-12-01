Менеджер Нурмагомедова отреагировал на организацию боя Макгрегора и Серроне

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на новость об организации боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Менеджер Нурмагомедова отреагировал на организацию боя Макгрегора и Серроне
  • Reuters

«Рад, что Ковбой (прозвище Серроне. — RT) получил этот бой. Всё ещё верю, что он может выиграть. Но если хочешь драться за титул в лёгком весе, то нужно выходить на бой с Джастином Гэтжи. Когда дерёшься с Джастином, нужно быть готовым к тому, что ты его завалишь или он сделает это с тобой. Конор это знает», — написал Абдель-Азиз в своём Instagram.

Бой Серроне и Макгрегора, не выходившего в октагон с октября 2018 года, запланирован на 18 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Серроне с юмором отреагировал на объявление боя с Макгрегором.

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