Менеджер Нурмагомедова отреагировал на организацию боя Макгрегора и Серроне

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на новость об организации боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

«Рад, что Ковбой (прозвище Серроне. — RT) получил этот бой. Всё ещё верю, что он может выиграть. Но если хочешь драться за титул в лёгком весе, то нужно выходить на бой с Джастином Гэтжи. Когда дерёшься с Джастином, нужно быть готовым к тому, что ты его завалишь или он сделает это с тобой. Конор это знает», — написал Абдель-Азиз в своём Instagram.

Бой Серроне и Макгрегора, не выходившего в октагон с октября 2018 года, запланирован на 18 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Серроне с юмором отреагировал на объявление боя с Макгрегором.