«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Амура» в КХЛ

Московский «Спартак» крупно проиграл хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе дальневосточного коллектива отличились Гинек Зогорна, Кирилл Рассказов, Никита Камалов, Денис Голубев и Владислав Ушенин.

Для подопечных Олега Знарка это поражение стало первым за пять матчей.

В следующем матче «Амур» сыграет с омским «Авангардом», а «Спартак» встретится с владивостокским «Адмиралом».

Ранее «Ак Барс» уступил «Сочи» и потерпел первое поражение за восемь матчей в КХЛ.