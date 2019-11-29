Большунов пробился в финал спринта на этапе КМ, Непряева выбыла
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Александр Большунов вышел в финал, продемонстрировав второй результат в своём забеге — 2.43,80. Ещё один представитель России Илья Семиков финишировал пятым и не сумел квалифицироваться в решающую гонку.
У женщин Наталья Непряева показала четвёртое время в своём полуфинале, которого не хватило для выхода в финал.
Решающие забеги в спринте у мужчин и женщин пройдут 29 ноября.
Ранее сообщалось, что Большунов и Семиков квалифицировались в полуфинал спринта на этапе КМ в Руке.