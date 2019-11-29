Источник: Сироткин заменит Рассела на этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби

Российский гонщик Сергей Сироткин может выступить на этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби по причине проблем со здоровьем у пилота Williams Джорджа Рассела.

Как сообщает Autosport, Рассел заболел перед этапом, однако проведёт первый практический заезд, после которого будет осмотрен медиками. По информации источника, если британец не сможет продолжить уикенд, его с высокой долей вероятности заменит россиянин Сергей Сироткин.

Как утверждает издание, резервист Mercedes прошёл процедуру подгонки кресла в четверг, но с трудом выбрался из кокпита FW42 из-за своих длинных ног. В свою очередь, будущий пилот Williams Николя Латифи наберёт нужные баллы для суперлицензии лишь по окончании сезона «Формулы-2» в эти выходные, поэтому Сироткин имеет наибольшие шансы заменить Рассела.

Ранее Квят оценил прогресс моторов Honda.