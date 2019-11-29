Источник: Сироткин заменит Рассела на этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби
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Как сообщает Autosport, Рассел заболел перед этапом, однако проведёт первый практический заезд, после которого будет осмотрен медиками. По информации источника, если британец не сможет продолжить уикенд, его с высокой долей вероятности заменит россиянин Сергей Сироткин.
Как утверждает издание, резервист Mercedes прошёл процедуру подгонки кресла в четверг, но с трудом выбрался из кокпита FW42 из-за своих длинных ног. В свою очередь, будущий пилот Williams Николя Латифи наберёт нужные баллы для суперлицензии лишь по окончании сезона «Формулы-2» в эти выходные, поэтому Сироткин имеет наибольшие шансы заменить Рассела.
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