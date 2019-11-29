Норвежский лыжник Иверсен потребовал к себе особого отношения

Двукратный победитель чемпионата мира — 2019 норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что должен иметь право самостоятельно выбирать гонки для участия.

«Я абсолютно точно не планирую принимать участие в эстафетах и командных спринтах до Рождества. Чувствую, что заслуживаю к себе особого отношения. Это относится ко всем, кто собирается побороться за Кубок мира. Это главная цель всей команды и нашей лыжной ассоциации. Если ты борешься за победу в общем зачёте, то должен иметь право выбирать гонки по своему усмотрению. И настаивать на своём», — цитирует Иверсена NRK.

В этом году 28-летний норвежец завоевал два золота на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, одержав победы в командном спринте и эстафете. В общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19 Иверсен занял шестое место.

Ранее сообщалось, что Вяльбе на Первом канале прокомментирует этап КМ по лыжным гонкам.