Холифилд заявил, что разочарован действиями Ковалёва в бою с Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Эвандер Холифилд заявил, что россиянин Сергей Ковалёв не наносил нокаутирующих ударов в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я считал, что Альварес проигрывал по ходу встречи, а затем мне сказали, что он побеждает по очкам. Потому я рад, что он нокаутировал Ковалёва и избежал вопросов о работе судей. Сауль выбрасывал более тяжёлые удары, однако это было редким явлением. Я был разочарован действиями Ковалёва: он так и не использовал свою сильную правую руку, а в основном бил джебом. Он не выбросил ничего, что я бы мог назвать нокаутирующим ударом. Если ты позволяешь оппоненту попадать по себе тяжёлыми ударами, то окажешься в нокауте. Если ты не бьёшь противника, то он не будет бояться бить тебя», — цитирует Холифилда WBN.

Сергей Ковалёв проиграл нокаутом Саулю Альваресу в 11-м раунде боя, который состоялся 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что в команде Ковалёва не верят в возможность боя-реванша с Альваресом.