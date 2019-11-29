Кокляев признался, что испытывает мандраж перед поединком с Александром Емельяненко

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал о настрое перед боем с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Небольшой мандраж у меня присутствует, не буду скрывать. Но он не больше, чем перед любимым турниром по тяжёлой атлетике или же силовому экстриму. Небольшое волнение всегда присутствует. Это нормально и свидетельствует о том, что организм правильно реагирует на стресс. Я не концентрируюсь на том, что это мой первый поединок, дебют в боксе… Если буду думать ещё и об этом, то перегорю. Сейчас в голове только ринг и мой соперник. Самое главное — выйти на бой и делать ту работу, которой меня учили тренеры», — приводят слова спортсмена «Известия».

Бой Кокляева и Емельяненко пройдёт на «ВТБ-Арене» в Москве 29 ноября.

Ранее Лебедев оценил шансы Кокляева в бою с Александром Емельяненко.