Кокляев признался, что испытывает мандраж перед поединком с Александром Емельяненко

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал о настрое перед боем с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Кокляев признался, что испытывает мандраж перед поединком с Александром Емельяненко
  • РИА Новости

«Небольшой мандраж у меня присутствует, не буду скрывать. Но он не больше, чем перед любимым турниром по тяжёлой атлетике или же силовому экстриму. Небольшое волнение всегда присутствует. Это нормально и свидетельствует о том, что организм правильно реагирует на стресс. Я не концентрируюсь на том, что это мой первый поединок, дебют в боксе… Если буду думать ещё и об этом, то перегорю. Сейчас в голове только ринг и мой соперник. Самое главное — выйти на бой и делать ту работу, которой меня учили тренеры», — приводят слова спортсмена «Известия». 

Бой Кокляева и Емельяненко пройдёт на «ВТБ-Арене» в Москве 29 ноября.

Ранее Лебедев оценил шансы Кокляева в бою с Александром Емельяненко.

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